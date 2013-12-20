S&P подтвердило наивысший рейтинг Великобритании "ААА", прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило наивысший долгосрочный кредитный рейтинг Великобритании "ААА" с негативным прогнозом.

Агентство также подтвердило наивысший долгосрочный кредитный рейтинг Банка Англии "ААА"с негативным прогнозом, передает ПРАЙМ.

"Рейтинги Великобритании поддерживаются приверженностью правительства консолидации бюджетного дефицита и готовностью политиков быстро реагировать на экономические вызовы", - отмечает агентство.

S&P ожидает, что рост ВВП Великобритании в текущем году составит 1,5%, ускорится в 2014 году до 2,3% и до 2,7% - в 2015 году, что заметно выше, чем прогнозировалось в апреле. В течение 2013 года восстановление экономики Великобритании поддерживалось практически только благодаря частному потреблению. При этом инвестиции в жилищное строительство и кредитование физических лиц постепенно восстанавливалось с низких уровней 2009-2012 года.

"Мы ожидаем, что в будущем году инвестиционная активность усилится и рост капиталовложений повысит низкую на настоящий момент производительность труда", - отмечает агентство.

Негативный прогноз отражает вероятность понижения рейтинга Великобритании в будущем году как минимум на уровне один к трем, если прогнозы агентства по росту не оправдаются.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Великобритании неожиданно замедлилась в ноябре до минимального уровня за четыре года, приблизившись к цели Банка Англии на уровне 2%.

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