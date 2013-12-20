Moody’s ухудшило прогноз по рейтингу Deutsche Bank и его "дочек"

Международное рейтинговое агентство Moody’s ухудшило прогноз по долгосрочному рейтингу по депозитам немецкого Deutsche Bank "А2" до негативного со стабильного.

Также ухудшены прогнозы по рейтингам "дочек" Deutsche Bank - DB UK Bank Limited, Deutsche Bank National Trust Company, Deutsche Bank Financial, Deutsche Finance (Netherlands) BV и некоторым другим.

Ухудшение прогноза обусловлено трудностями, с которыми банк сталкивается в ходе трехлетнего плана реорганизации, а также более ограниченной стратегической гибкостью банка и сложностями в вопросах соответствия требованиям регуляторов.

"Deutsche Bank прошел часть пути по имплементации своего амбициозного трехлетнего плана, который должен отразиться на улучшении капитализации и росте доходности", - говорится в пресс-релизе Moody's.

Moody's полагает, что введение стандартов "Базеля III" осложнит задачу Deutsche Bank по обеспечению высокой доходности акционеров, передает ПРАЙМ.

Deutsche Bank был основан в 1870 году и является крупнейшим банковским концерном Германии, 2 тысячи отделений которого расположены в 72 странах мира. В состав концерна входят коммерческие, ипотечные, инвестиционные банки, лизинговые компании и другие подразделения. Штаб-квартира банка находится во Франкфурте-на-Майне, число сотрудников составляет более 80 тысяч.

Как сообщал УНИАН, чистая прибыль крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank в январе-сентябре 2013 года сократилась на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,04 миллиарда евро,

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