Банк Японии увеличит денежную базу на 570-670 млрд долл. в год

Банк Японии по итогам заседания в пятницу подтвердил намерение сохранить курс на увеличение денежной базы в пределах 60-70 триллионов иен ежегодно (примерно 570-670 миллиардов долларов), передает ПРАЙМ со ссылкой на пресс-релиз финрегулятора.

В сообщении отмечается, что решение членов ЦБ было принято единогласно. Оно совпало с ожиданиями аналитиков.

"Экономика Японии продолжит восстанавливаться умеренными темпами, однако остаются риски, связанные с неопределенностью вокруг долговых проблем у еврозоны, ситуацией на развивающихся рынках и темпами восстановления экономики США", - отмечает японский ЦБ.

Регулятор намерен продолжать мягкий монетарный курс, направленный на достижение показателя инфляции в 2%, в течение необходимого срока.