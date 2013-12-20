Соглашение с РФ не решит экономических проблем Украины - глава МИД Германии

Варшава. Министр иностранных дел Германии Франк Вальтер Штайнмайер считает, что соглашение с Российской федерацией может помочь Украине избежать дефолта, но не решит больших экономических проблем государства.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Штайнмайер сказал на пресс-конференции в Варшаве в четверг вечером после переговоров с главой польского МИДа Радославом Сикорским.

"Деньги, которые пойдут из России, позволят избежать немедленного дефолта страны, но факт того, что Украина не подписала Соглашение об ассоциации, является свидетельством того, что Украина закрывает себя перед необходимыми реформами для улучшения ситуации в стране", - сказал он.

Министр отметил, что предложение россиян будет иметь краткосрочный эффект и приведет к еще большей зависимости украинцев от россиян.

"Долгосрочно такое предложение ведет к зависимости Украины, которой можно было бы избежать, если бы украинцы согласилась на предложение ЕС", - сказал он.

Штайнмайер также отметил, что он обсуждал ситуацию в Украине с Сикорским, и они оба выразили сожаление в связи с тем фактом, что украинская власть решила приостановить подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

Немецкий министр добавил, что предложение ЕС остается в силе, но Украина сама должна решать, подписывать ли это Соглашение.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.

Путин уточнил, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния объемом 15 млрд долл.