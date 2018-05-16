Российская таблетка от украинского дефолта

Президенты Украины и России 17 декабря достигли ряда договоренностей, в том числе, о снижении стоимости российского газа на треть - до 268,5 долларов за тысячу кубометров и вложении российским Фондом национального благосостояния 15 млрд долл. в евробонды Украины. Новости из Кремля привели к стремительному обвалу доходности по суверенным долгам Украины и укреплению гривни на валютном рынке.

«Сегодня курс гривни к доллару откатился до 8,25-8,27, и проблема недостатка валютных резервов снимается. Доходность по займам, когда стало известно о сделке, вернулись к нашим обычным 7% с 14%», - прокомментировал ситуацию УНИАН первый замглавы правления UniCredit Bank Сергей Маноха. По его словам, в текущей ситуации неважно, откуда Украина получит деньги – от МВФ, Европейского союза или России, главное, что они есть.

Кредитно-дефолтные свопы (страховка от дефолта, формирующая стоимость займов) Украины после информации о кредите РФ снизились с 1120 пунктов до 774 пунктов. Как отметил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, возможно их дальнейшее снижение. «На межбанковском валютном рынке начался процесс ревальвации, явно наблюдается избыток валюты. Те, кто скупал валюту, теперь активно распродают», - сказал он.

Краткосрочное положительное влияние договоренностей с Россией на финансовые рынки акцентировал и старший советник «Альфа-Банка (Украина)» Роман Шпек. «Объем заимствований в 15 млрд долл. полностью перекрывает весь объем выплат по госдолгу Украины на 2014-2015 годы. Это существенно сократит риски девальвации гривни и поддержит котировки украинского долга», - сказал банкир УНИАН. По мнению эксперта, правительство сможет перенести растущий бюджетный дефицит на 2014 год в связи с существенным расширением возможностей его финансирования.

Генеральный директор Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA) Станислав Дубко в краткосрочной перспективе прогнозирует улучшение макроэкономических и бюджетных показателей, выравнивание платежного баланса в результате восстановления объемов экспорта в РФ и снижения стоимости газа, а также сохранение монетарной, налоговой и бюджетной политики государства, умеренное улучшение внешней ликвидности за счет финансовой поддержки России.

Международные кредиторы Украины - Международный валютный фонд и Всемирный банк — не разделяют оптимизма украинских участников рынка. Представители этих организаций воздерживаются от комментариев по причине отсутствия сведений об обязательствах Украины и содержании подписанных документов в рамках достигнутых договоренностей. «Мы продолжаем оценивать последствия этой сделки для Украины, так как ее точные параметры неизвестны», - говорится в заявлении Европейского банка реконструкции и развития, переданном УНИАН.

Учитывая, что доступ к мировым рынкам капитала практически закрыт для Украины последние полгода, вопрос цены невиданной щедрости восточного соседа более чем актуален.

Цена вопроса

Российский МИД назвал достигнутые договоренности взаимовыгодными и нацеленными на восстановление промышленных и производственных связей между странами. Вторит российским чиновникам и министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов, который отметил исключительно коммерческий характер заключенных соглашений.

Поскольку Минфин в последний раз занимал валюту на внутреннем рынке на 2 года в ноябре т.г. под 8,75% годовых, а последнее размещение евробондов Украины проведено в апреле текущего года на 10 лет по ставке 7,75%, предложенный уровень доходности в 5% годовых – просто подарок для Украины. Но в отношении стоимости займов возможны сюрпризы, как с полученным в сентябре текущего года синдицированным кредитом на 750 млн долл., ставка по которому спустя три месяца после получения кредита повысилась на 3 п.п - до 9,5% годовых.

В отличие от позитивной реакции украинского рынка, российский рынок отреагировал на последние новости обесцениванием акций «Газпрома» на 0,58%. Также России придется внести изменения в правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния, поскольку он имеет право покупать ценные бумаги стран с высоким уровнем кредитоспособности, чем не может похвастаться Украина. «Благородные» условия сделки, вероятнее всего, являются следствием непубличных договоренностей глав государств. Эксперты предупреждают о возможных рисках для Украины, с учетом политической составляющей достигнутых договоренностей.

Форма финансирования, как и форма снижения цены на газ, по мнению Дубко, дает России существенные рычаги влияния на Украину, и сохранение таких условий зависит от выполнения Украиной политической части договоренностей. «На кону могут быть, прежде всего, энергетические вопросы - перспективы добычи сланцевого газа в Украине и реверсных поставок из ЕС, ход выполнения ранее подписанных нами договоренностей с Брюсселем по реформированию и либерализации газового рынка», - сказал эксперт.

Так или иначе, договоренности между Украиной и Россией очень напоминают белорусский сценарий, когда расплатой за дешевые кредиты стала передача газотранспортной системы «Газпрому». И даже с учетом льготной ставки в 5% стоимость займов МВФ, от получения которых отказалась Украина, значительно ниже. Кроме того, как неоднократно повторяют отечественные и зарубежные аналитики, присутствие МВФ в стране является, безусловно, позитивным сигналом для инвесторов, своего рода маркером благоприятного инвестиционного климата. Является ли таким маркером «дружба» с Россией и как отразится она на дальнейших отношениях с МВФ и ЕС?

Куда ветер дует

Россия, в отличие от МВФ, при предоставлении кредитов публично не выдвигает жестких условий, что одновременно лишает Украину внешних стимулов для проведения более взвешенной экономической политики. «Без корректировки экономической политики другие внешние кредиторы (кроме России) могут отказаться от долгосрочных вложений в экономику Украины, что только усилит зависимость от России. В отличие от МВФ, Россия не рассматривается в качестве «якорного» кредитора, который способен своим примером привлечь других инвесторов в местную экономику», - отмечает Дубко и предупреждает, что ЕС может воспринять данную сделку как недальновидную, как отказ Украины от проведения структурных реформ в экономике.

Весь прошедший год украинские чиновники заявляли о намерениях сблизиться с МВФ, прогнозировали потепление в отношениях с фондом и в этом году, но так и не дождались окончательного вердикта международного кредитора, который может быть оглашен уже в ближайшее время. Поскольку требования фонда, предполагающие ряд непопулярных мер в виде повышения цен на газ для населения и сокращения расходов госбюджета, остаются неизменными, лояльность восточного партнера оказалась как нельзя кстати. В любом случае, является ли дружба с Россией полным отказом от европейского вектора с перспективой присоединения к Таможенному союзу, покажет время.

ЕС предпринимает отчаянные попытки вернуть Украину на европейский путь развития. Замминистра иностранных дел Греции Дмитрис Куркулас в Брюсселе заявил о готовности Афин ускорить процесс подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, если Украина решится на этот шаг. В то же время, эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей Шептицкий полагает, что ЕС, скорее всего, не подпишет соглашение с Украиной до выборов президента в 2015 году.

Кто бы ни дал кредит Украине, Шпек напоминает, что это не лекарство для лечения украинской экономики. «Кредит - это только сильное обезболивающее средство. Следует устранять причины, источники негативных последствий, дисбалансов и использовать при этом проверенные рыночные инструменты. Реформы, которые путем восстановления конкуренции, благоприятного инвестиционного климата, роста производительности труда, создадут основу для устойчивого экономического роста», - говорит банкир.

О необходимости решительных перемен напоминает и один из ключевых кредиторов Украины - ЕБРР. «Ничто не должно отвлекать Украину от необходимости работы по улучшению бизнес-климата. Украина должна серьезно подойти к вопросу коррупции в стране, а также осознавать важность проведения структурных реформ, необходимых для привлечения инвестиций», - говорится в заявлении банка. ЕБРР заверяет, что намерен продолжать уделять максимум внимания развитию частного сектора экономики Украины, но с оговоркой, что объем финансирования сделок в частном секторе будет в значительной степени зависеть от желания инвесторов работать в Украине, что в свою очередь зависит от значительного улучшения инвестклимата.

Несмотря на краткосрочные выгоды, в долгосрочной перспективе, по мнению Дубко, следует ожидать сохранения негативных тенденций оттока иностранных инвестиций из финансового сектора Украины и стагнации внутреннего рынка капитала.

Шпек сомневается в возможности погасить обязательства перед Россией через два года, если полученные деньги, как и ранее, будут использованы на рефинансирование других долгов и финансирование бюджетного дефицита. «Принятое решение в краткосрочной перспективе положительное, но в долгосрочной перспективе ограничивает свободу Украины по реформированию экономики и создает дополнительные рычаги непосредственного влияния одной страны», - счичтает банкир.

Время передохнуть

Что в конечном итоге получит Украина в результате потепления отношений с Россией и насколько длительным будет эффект очередной денежной инъекции?

«Финансовая ситуация на Украине будет стабильной до президентских выборов. Расплачиваться Украина попытается по схеме «долги в обмен на инвестиции». То есть, предложит российскому правительству или российским государственным компаниям свои стратегические активы», - полагает директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев.

Эксперт подчеркнул, что Россия станет крупнейшим кредитором Украины. «Для сравнения, инвестиционный фонд Franklin Templeton владеет украинскими гособлигациями на сумму 6 млрд долл.», - напоминает он.

Дубко предупреждает, что Россия может в любой момент отказаться от дальнейшего приобретения облигаций Украины или продать уже купленные бумаги на вторичном рынке. Это может снова ограничить доступ Украины к международным рынкам капитала из-за опасений зарубежных кредиторов, что у России есть привилегии при погашении внешних долгов Украины.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман полагает, что кредитные рейтинги Украины будут повышены в течение ближайшего месяца. По его мнению, реакция рынков на сделку с Россией еще не была полноценной: соглашение с Россией открывает дорогу к кредитам МВФ, поскольку с учетом новых цен на газ нет необходимости повышать тарифы для населения, бюджет «Нафтогаза» будет сбалансирован, НБУ пополнит валютные резервы и получит возможность начать либерализацию валютного рынка. «Так что формальных причин у МВФ отказать в возобновлении сотрудничества с Украиной не будет. Вот и посмотрим, чего в решениях фонда больше – экономики или геополитики. Правда, сможем проверить это, только если сама Украина теперь будет просить денег у МВФ», - отметил Найман.

В то же время, руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен считает, что отношения с МВФ в результате сближения с Россией не изменятся. «Отношения с МВФ не изменятся. МВФ не откажется от намерений сотрудничать с Украиной, но в тоже время, рассчитывать на смягчение его требований не стоит, и получение новых займов возможно только в случае кардинальной смены курса экономической политики», - подчеркивает эксперт.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отреагировало на новости об украинско-российских отношениях подтверждением долгосрочного рейтинга «Нафтогаза» на прежнем уровне «ССС». Агентство положительно оценивает снижение цены на газ, но отмечает необходимость проанализировать реальную пользу компании от таких договоренностей. «На текущий момент правительство Украины остается единственным источником финансовой помощи для «Нафтогаза», но эта помощь видится нам проблематичной. В то же время, без финансовой поддержки компания, вероятнее всего, будет вынуждена объявить дефолт», - считают в Fitch.

Также агентство отмечает, что сделка с РФ отчасти улучшит состояние государственных финансов Украины и позволит ей снизить риски невыплаты долгов в 2014 году, однако существующие проблемы останутся. «Отдав предпочтение российским деньгам, а не кредиту МВФ, правительство Украины фактически упустило возможность провести реформы, направленные на восстановление экономики. Кроме того, если сделка с Россией окажется еще и шагом в сторону от ассоциации с ЕС, то это также замедлит реализацию реформ, направленных на увеличение притока инвестиций и рост экспорта в страны Европы», - отмечают в Fitch, но признают, что пока непонятно, какие именно уступки Украина пообещала России в обмен на поддержку.

В конечном итоге, финансовая «помощь» России может быть платой за изменение Украиной курса интеграции в ее пользу. А правила в большой геополитической игре Москвы довольно жесткие - преимущества всегда будут на ее стороне.

Между тем, Украина снова не вписалась в рамки запланированного бюджетного дефицита - Верховная Рада внесла изменения в закон о госбюджете на 2013 год, разрешив увеличить размер госдолга, что позволит выпустить под российские деньги гособлигации внешнего займа на 3 млрд долл. А объем валового внешнего долга в январе-сентябре достиг 137,7 млрд долл., что составляет 77,3% ВВП.

Бюджет на следующий год, согласно проекту росписи казны, снова будет основан на амбициозных прогнозах роста экономики на 3%. В преддверии выборов власти вряд ли пойдут на сокращение расходной части госбюджета, поэтому 2014-ый снова будет дефицитный.

Ольга Гордиенко (УНИАН)