S&P подтвердило рейтинг Киева на уровне «В-», прогноз - негативный

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне «В-» с негативным прогнозом, говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«Наша оценка столицы Украины основывается на общей волатильности и недофинансированности. Кроме того, город демонстрирует «негативное» финансовое управление и очень низкую ликвидность при значительном объеме долга», - говорится в сообщении агентства.

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При этом в агентстве спрогнозировали, что в период до 2015 года Киев незначительно увеличит объем взимаемых налогов, который может быть обусловлен преимущественно ростом инфляции, а также получит незначительное увеличение поддержки правительства.

«После пика инвестирования в рамках подготовки к Евро-2012, Киев снизит инвестиционную активность и замедлит внедрение ряда инвестиционных программ», - отмечают в S&P и добавляют, что, вероятнее всего, власти Киева пойдут на сокращение расходов.

Вместе с тем, по прогнозам агентства, что 2013 год Киев закончит с показателями роста экономики города в 1% при безработице в 6%. При этом в 2014 году показатель роста экономики составит 1,5%, а в 2015 году – 3,5% при сохранении показателя безработицы в 6%.

«Мы также можем пересмотреть прогноз по рейтингу до стабильного в случае, если такой прогноз будет пересмотрен в отношении Украины», - отмечают в S&P.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Прогнозы по рейтингам - негативные.

Вслед за снижением суверенных рейтингов агентство также пересмотрело рейтинги и прогнозы для Киева, Днепропетровска, Ивано-Франковска, Крыма, а также для ряда компаний.