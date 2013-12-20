МВФ прогнозирует спад экономики Украины по итогам года на 0,3%

Международный валютный фонд прогнозирует спад экономики Украины по итогам 2013 года на 0,3% и ухудшил прогноз роста в 2014 году до 1%, тогда как в октябре текущего года прогнозировал рост на 0,4% в 2013 году и на 1,5% в 2014 году.

Об этом сообщается в заявлении МВФ, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно прогнозу фонда, номинальный ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 1,4 трлн грн, в 2014 году – на уровне 1,5 трлн грн. При этом в 2013 году МВФ ожидает дефляцию на уровне 0,3%, а в 2014 году – рост инфляции до 1,6%. Показатель безработицы по методологии Международной организации труда ожидается на уровне 8% в 2013 и 2014 годах.

Вместе с тем, МВФ не высказался относительно прогнозного курса гривни по отношению к доллару. В расчетах фонда этот показатель отсутствует.

Как сообщал УНИАН, с 17 по 28 октября в Украине работала техническая миссия МВФ, целью которой было проведение постмониторинга и консультации с властью по поводу оценки текущей экономической ситуации в стране. По итогам работы миссии фонд заявил о том, что технические консультации с правительством Украины по вопросу дальнейшего сотрудничества будут продолжены.

10 декабря Янукович заявил, что Украина готова возобновить переговоры с МВФ о предоставлении кредита, но только в случае, если фонд согласится на пересмотр условий его предоставления.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствуют доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

10 декабря председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о готовности МВФ финансово помочь Украине, но отметила, что украинское правительство должно выполнить ряд требований, в частности, провести реформу ценообразования на энергоносители и реформу в валютной сфере.