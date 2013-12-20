В Беларуси ВВП в январе-ноябре вырос почти на 1%

Минск. В Беларуси валовой внутренний продукт в январе-ноябре 2013 года вырос на 0,9% и составил 557 трлн рублей (58,8 млрд долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

«Производство промышленной продукции в январе-ноябре 2013 года снизилось на 4,8% до 555,2 трлн рублей (58,6 млрд долл.). Запасы готовой продукции составили 29,5 млрд рублей (3,1 млн долл.), или 74,3% к среднемесячному объему промпроизводства (прошлогодний показатель – 59,7%). Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции составил 17,7%», - говорится в сообщении.

Выпуск сельхозпродукции хозяйствами всех категорий снизился на 3,9% - до 99,1 трлн рублей (10,5 млрд долл.), сельхозорганизациями - на 3,3% до 76 трлн рублей (8,02 млрд долл.).

Инвестиции в основной капитал выросли на 8,2% - до 176 трлн рублей (18,6 млрд долл.). Объем перевозки грузов транспортом уменьшился на 5,5% - до 403,3 млн тонн, розничный товарооборот вырос на 17,8% и составил 241,3 трлн рублей (25,5 млрд долл.), оптовый - на 3,7%, до 448,6 трлн рублей (47,4 млрд долл.) .

Справка УНИАН. В соответствии с целевым прогнозом социально-экономического развития Беларуси, на 2013 год запланирован рост ВВП на 8,5%. В 2012 году ВВП республики вырос на 1,5% при целевом прогнозе 5-5,5%.

МВФ оценивает потенциал роста белорусской экономики в этом году на уровне 2,1%.

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