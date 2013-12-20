Макроэкономическая политика Украины углубляет рецессию - МВФ

Макроэкономическая политика, проводимая властями Украины, усиливает значительные внешние и фискальные дисбалансы, а также во многом углубляет рецессию. Об этом говорится в заявлении Совета директоров Международного валютного фонда, текстом которого располагает УНИАН.

«Директорат рекомендовал властям внедрить пакет мер сразу в нескольких секторах – в фискальной сфере, энергетике, банковском секторе и в сфере повышения внешней конкурентоспособности экономики», - сказано в заявлении фонда.

При этом подчеркивается, что директорат с воодушевлением воспринял некоторые улучшения в банковском секторе, однако предупредил о необходимости внедрять высокие стандарты отчетности с одновременным независимым аудитом наиболее уязвимых банков.

Кроме того, по мнению директоров МВФ, Украине нужна фискальная консолидация и значительное сокращение бюджетных расходов с одновременной рационализацией работы сектора государственных закупок. «Власти также должны воздержаться от непозволительных сокращений налоговых поступлений», - говорится в заявлении.

Директорат также потребовал от властей Украины проведения существенных реформ в энергетическом секторе, в первую очередь в сфере тарифного образования. «Рост тарифов должен сопровождаться набором мер по защите наиболее уязвимых слоев населения и домохозяйств, а также проведением энергосберегающих мероприятий и мероприятий по увеличению собственной добычи газа и диверсификации источников поставок топлива», - отмечают в МВФ.

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Особое внимание Совет директоров фонда уделил вопросам построения делового климата. В частности, в фонде отметили упрощение процедур открытия бизнеса, регистрации собственности и улучшения в разрешительной системе в сфере строительства.

«В то же время еще многое предстоит сделать в части улучшения судебной системы и противодействия коррупции», - говорится в заявлении МВФ.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд ухудшил свой прогноз роста украинской экономики до «минус» 0,3% по итогам 2013 года и до 1% в 2014 году, тогда как в октябре текущего года прогнозировал рост на 0,4% в 2013 году и на 1,5% в 2014 году.

Согласно прогнозу фонда, номинальный ВВП Украины в 2013 году ожидается на уровне 1,4 трлн грн, в 2014 году – на уровне 1,5 трлн грн. При этом в 2013 году МВФ ожидает дефляцию на уровне 0,3%, а в 2014 году – рост инфляции до 1,6%. Показатель безработицы по методологии Международной организации труда ожидается на уровне 8% в 2013 и 2014 годах.

Вместе с тем, МВФ не высказался относительно прогнозного курса гривни по отношению к доллару. В расчетах фонда этот показатель отсутствует.

Возобновление сотрудничества с МВФ является ключевым для Украины, поскольку средства фонда остаются единственным крупным источником пополнения золотовалютных резервов Украины, а также способствуют доступу к внешним займам на мировом рынке заемного капитала. Кроме того, возобновление сотрудничества МВФ с Украиной станет сигналом для Европейского Союза к возобновлению сотрудничества со страной по программе предоставления финансовой помощи в объеме 610 млн евро.

10 декабря председатель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила о готовности МВФ финансово помочь Украине, но отметила, что украинское правительство должно выполнить ряд требований, в частности, провести реформу ценообразования на энергоносители и реформу в валютной сфере.