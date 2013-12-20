Столичные предприниматели переоборудовали 22,6 тыс. кассовых аппаратов

Более 5 тыс. столичных предпринимателей, которые используют в своей деятельности регистраторы расчетных операций, переоборудовали 22,6 тыс. кассовых аппаратов, что составляет 95% от общего числа используемых, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

«На сегодняшний день более 5 тыс. субъектов хозяйствования, использующих регистраторы расчетных операций, привели в соответствие законодательным требованиям 22,6 тыс. единиц кассовой техники», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что представители бизнеса до конца года должны персонифицировать кассовую технику, то есть привести деятельность кассовых аппаратов в соответствие законодательным требованиям, чтобы избежать финансовых санкций.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2014 года для предпринимателей, которые использую кассовые аппараты, наступает ответственность из-за не подключения РРО Системы хранения и сбора данных Министерства доходов и сборов Украины.

С 1 января 2013 года в Украине вступили в силу законодательные нормы о дистанционном мониторинге кассовых операций, который предусматривают внедрение системы электронной кассовой отчетности.

10 января Кабинет министров Украины потребовал оборудовать кассовые аппараты модулями безопасности, разработанными Национальным банком, для предупреждения искажения или уничтожения данных о проведенных расчетных операциях. Соответствующие изменения Кабмин утвердил постановлением №6 от 9 января 2013 г.

Однако Виктор Янукович подписал закон об отсрочке до 1 июля 2014 года наложения штрафов за отсутствие у предпринимателей кассовых аппаратов с модулями для формирования электронной отчетности.