Еврокомиссия не согласна с решением S&P понизить рейтинг ЕС

Еврокомиссия не согласна с решением международного рейтингового агентства S&P лишить Евросоюз наивысшего кредитного рейтинга, заявил вице-президент Еврокомиссии Олли Рен, чьи слова приводятся в сообщении ЕК.

В пятницу S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента ЕС до "АА+" с "ААА" со стабильным прогнозом. Свое решение аналитики агентства мотивировали ухудшением кредитоспособности отдельных стран и общего финансового профиля ЕС, передает ПРАЙМ.

ЕК подчеркивает, что рейтинги Евросоюза от других крупнейших мировых агентств - Moody's и Fitch - остаются на наивысшем уровне. "Комиссия не согласна с мнением S&P о том, что обязательства стран-членов ЕС по финансированию единого бюджета могут быть поставлены под сомнение. Все государства своевременно и в полном объеме делали перечисления в бюджет, даже в ходе финансового кризиса", - сказал Рен.

По его мнению, рейтинги ЕС должны оцениваться по его собственным критериям в связи с особым статусом бюджета, который не имеет ни дефицита, ни долгов.