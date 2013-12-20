ЕБРР: объем финансирования будет зависеть от улучшения инвестклимата в Украине

Объем финансирования Европейского банка реконструкции и развития будет в значительной степени зависеть от желания инвесторов работать в Украине, что в свою очередь будет зависеть от значительного улучшения инвестклимата, говорится в заявлении банка, переданном УНИАН.

Согласно заявлению, ЕБРР продолжает оценивать последствия достигнутых договоренностей с Российской Федерацией для Украины, так как точные параметры заключенных договоров пока не известны.

«ЕБРР намерен продолжать уделять максимум внимания развитию частного сектора экономики Украины. Объем финансирования сделок в частном секторе будет, в значительной степени, зависеть от желания инвесторов работать в Украине, а это, в свою очередь, будет зависеть от того, сможет ли страна добиться значительного улучшения инвестклимата", - говорится в заявлении ЕБРР.

По мнению ЕБРР, ничто не должно отвлекать Украину от необходимости работы по улучшению бизнес-климата.

«Украина должна серьезно подойти к вопросу коррупции в стране, а также должна осознавать важность проведения структурных реформ, необходимых для привлечения инвестиций», - отмечается в заявлении банка.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

Правительство Украины одобрило выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.

ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По состоянию на 30 ноября 2013 года банк предоставил более 8,7 млрд евро (11,9 млрд долл.) для 318 проектов в Украине.