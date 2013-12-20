Украина не сможет вернуть займ РФ, если потратит его на уплату долгов - эксперт

Украина не сможет вернуть займ России в 15 млрд долл. через два года, если полученные средства будут направлены на уплату других долгов и покрытие бюджетного дефицита, а не развитие экономики.

Так старший советник «Альфа-Банка (Украина)» Роман Шпек прокомментировал УНИАН покупку Россией гособлигаций Украины на 15 млрд долл.

«Если Украина полностью использует этот финансовый ресурс на рефинансирование других долгов и финансирование бюджетного дефицита, за счет чего произойдет возврат 15 млрд долл. в конце 2015 года? Если Украина отказывается устранять бюджетный дефицит и отказываться от проведения структурных реформ, от сотрудничества с международными финансовыми организациями, за счет чего мы найдем такие деньги для возвращения кредитов?», - сказал банкир.

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Шпек отметил, что цена на газ отныне будет согласовываться ежеквартально. «Постоянно будет риск неподписания соответствующего приложения к соглашению со стороны другого партнера», - полагает он.

По мнению банкира, данный кредит не решает проблем Украины, а является только «сильным обезболивающим средством», в то время как «лекарствами» являются серьезные реформы, без проведения которых ситуация не улучшится. «Следует устранять причины, источники негативных последствий, дисбалансов и использовать при этом проверенные рыночные инструменты. Проводить реформы, которые за счет восстановления конкуренции, благоприятного инвестиционного климата, роста производительности труда создадут основу для устойчивого экономического роста», - добавил Шпек.

В то же время, банкир отметил, что краткосрочное влияние этих договоренностей на финансовые рынки положительное. «Объем заимствований в 15 млрд долл. перекрывает выплаты по государственному долгу Украины на 2014-2015 годы. Это существенно сократит риски девальвации гривны и поддержит котировки украинского долга», - пояснил Шпек и отметил, что в результате правительство сможет перенести большой дефицит бюджета в 2014 год в связи с расширением возможностей его финансирования.

«Принятое решение в краткосрочной перспективе положительное, но в долгосрочной перспективе — продолжает ограничивать политическую волю Украины к реформам и создает дополнительные рычаги непосредственного влияния одной страны», - резюмировал Шпек.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

Правительство Украины одобрило выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.