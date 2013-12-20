На закрытии межбанка гривня повысилась к доллару до 8,24/8,25

В пятницу, 20 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,2400/8,2550 грн/долл. по сравнению с 8,2600/8,2700 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 11,2415/11,2680 грн/евро против 11,2680/11,2875 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2499/0,2504 грн/рубль по сравнению с 0,2501/0,2506 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,0055 (+0,0955).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3650/1,3690.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 19 декабря, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 8,2850/8,2950 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 11,3220/11,3415 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2517/0,2522 грн/рубль.