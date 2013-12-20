РФ может в любой момент отказаться от покупки евробондов Украины - эксперт

Россия может в любой момент отказаться от дальнейшего приобретения еврооблигаций Украины или продать уже купленные облигации на вторичном рынке, что может негативно влиять на возможности Украины по доступу к международным рынкам капитала, прокомментировал УНИАН генеральный директор Украинского кредитно-рейтингового агентства (UCRA) Станислав Дубко.

Озвученную ставку по первому траншу кредита в размере 5% годовых, по мнению эксперта, можно считать льготной, однако форма предоставления финансирования и форма снижения цены на газ (в виде временной скидки) дает России существенные рычаги влияния на Украину.

«В случае если Украина не будет выполнять политическую часть договоренностей, Россия может в любой момент отказаться от дальнейшего приобретения бумаг или может продать уже купленные облигации на вторичном рынке. Это может негативно влиять на конъюнктуру рынка внешних долгов Украины и возможности Украины по доступу к международным рынкам капитала. Кроме того, некоторые зарубежные кредиторы могут опасаться того, что Россия может иметь приоритет при погашении внешних долгов Украины в силу наличия дополнительных непубличных договоренностей политического характера», - сказал он.

Эксперт полагает, что сохранение подобный условий ценообразования на газ и предоставления финансирования следует напрямую увязывать с тем, насколько Украина будет выполнять политическую часть договоренностей. «На кону могут быть, прежде всего, энергетические вопросы - перспективы добычи сланцевого газа в Украине и реверсных поставок из ЕС, ход выполнения ранее подписанных нами договоренностей с Брюсселем по реформированию и либерализации газового рынка. Кроме того, финансовая поддержка России может быть ценой за переманивание Украины на свою сторону в большой геополитической игре России, которая не предусматривает европейский вектор движения Украины», - сказал он и добавил, что ЕС может воспринимать данную сделку как недальновидную, так как Украина снижает мотивацию для проведения структурных реформ в экономике, усиливая свою зависимость от России.

По мнению Дубко, отсутствие условий по предоставляемому финансированию, как у МВФ, не является позитивным фактором. «Это лишает Украину внешних стимулов по проведению более взвешенной экономической политики. Без корректировки этой политики другие внешние кредиторы (кроме России), могут отказаться от долгосрочных вложений в экономику Украины, что только усилит зависимость от России. В отличие от МВФ, Россия не рассматривается в качестве якорного кредитора, который способен своим примером привлечь других инвесторов в местную экономику», - сказал он.

Эксперт ожидает улучшения макроэкономических и бюджетных показателей, показателей платежного баланса из-за восстановления объемов экспорта в Россию и снижения стоимости газа, сохранения монетарной, налоговой и бюджетной политики государства, умеренного улучшения внешней ликвидности за счет финансовой поддержки России, но только в краткосрочном периоде.

«В долгосрочном периоде стоит ожидать сохранения негативных тенденций оттока иностранных инвестиций из финансового сектора Украины, стагнации внутреннего рынка капитала. Будут отсутствовать стимулы повышения эффективности использования государственных финансов (прежде всего, в сфере госзакупок), улучшения инвестиционного климата, обеспечения защиты интересов широкого круга инвесторов и развития внутреннего рынка капитала, а также стимулы модернизации экономики и создания эффективных институтов государственной власти», - полагает он.

Также Дубко отметил, что России придется внести изменения в правила инвестирования средств своего Фонда национального благосостояния. «Сейчас он имеет права покупать ценные бумаги только стран, имеющих очень высокий уровень кредитоспособности (международный кредитный рейтинг не ниже уровня "АА-" по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings или Standard & Poor's, либо не ниже уровня "Аа3" по классификации рейтингового агентства Moody's Investors Service). Текущий рейтинг Украины от S&P на целых 10 ступеней ниже необходимого уровня (всего в шкале 21 ступень)», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

Правительство Украины одобрило выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.

Подробнее о комментариях экспертов читайте на сайте УНИАН-Экономика в статье «Российская таблетка от украинского дефолта».