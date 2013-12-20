Золото подешевело до минимума с 2010 года

Котировки золота снизились до минимального уровня за последние три года и закрепились ниже отметки 1200 долл. за тройскую унцию. Сворачивание мер количественного смягчения ФРС и падение спроса на ювелирные украшения в Индии могут усугубить эту тенденцию.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, стоимость желтого металла будет снижаться в течение всего следующего года и достигнет уровня в 1050 долл. к началу 2015 года. Против золота играет несколько факторов: ужесточение монетарной политики ФРС приведет к укреплению курса доллара, а оживление американской экономики, проявляющееся в улучшении ситуации на рынке занятости, поддерживает фондовый рынок, переманивая на него средства инвесторов, передают Вести.ru.

С начала года золото подешевело на 29%. Инвесторы выходят из любых активов, связанных с этим драгоценным металлом: котировки золотодобывающих компаний в этом году снизились на 23 млрд долл., а стоимость биржевых паевых фондов, ориентированных на золото, уменьшилась за это же время на 73 млрд долл. Только за торговый день четверга количество золота, которым располагает крупнейший фонд SPDR, снизилось на 3,9 тонн до 808,72 тонн - самого низкого уровня за последние 4 года.

Финансовые спекулянты ожидают, что золото продолжит снижаться: количество длинных позиций на рынках фьючерсов и опционов вдове меньше, чем коротких. По данным Комиссии по торговле фьючерсами США, количество длинных контрактов составляет 33449 штук, а коротких - 74312.

Введение ограничений на импорт золота со стороны Индии снижает спрос на физическое золото. Правительство страны решило поднять ввозную пошлину до 10%, что привело к снижению спроса в III квартале на 32% по сравнению с прошлым годом до 148 тонн.