Бойко рассказал, когда будут сняты ограничения на поставку украинской продукции в Россию

Все ограничения, существовавшие в торгово-экономических отношениях между Украиной и Российской Федерацией, будут сняты до марта 2014 года в рамках имплементации «дорожной карты», подписанной в Москве в ходе визита Президента Украины Виктора Януковича в РФ 17 декабря текущего года. Об этом сообщил вице-премьер-министр Юрий Бойко в ходе общенационального круглого стола «Объединим Украину».

«У нас была подписана «дорожная карта» по ликвидации ограничений в торгово-экономических операциях. Это значит, мы убрали все ограничения выдачи сертификатов, все спецпошлины, все профили риска, все квоты, которые были между нашими странами. Суммарно – это примерно 40 ограничений», - сказал Бойко.

Он напомнил, что большинство этих ограничений касались экспорта продукции компании Roshen, экспорта украинских труб, листового стекла, вагонов и ряда другой продукции.

«Все, что было у нас – все ограничения между партнерами - мы убрали этой «картой». Предельная дата, когда завершаются действия ограничений – это март 2014 года. Процедуры будут завершены до этого времени», - сказал Бойко.