S&P подтвердило рейтинги Крыма с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Автономной Республики Крым на уровне «В-» и долгосрочный рейтинг по национальной шкале на уровне «uaBBB-». Прогнозы по всем рейтингам негативные, сообщается в пресс-релизе агентства, размещенном на корпоративном сайте.

Как отмечается, подтверждение рейтингов обусловлено оценкой долгосрочных рейтингов Украины в целом, а также консервативной долговой политикой, негибкой бюджетной политикой в части доходов и расходов и сложностями в прогнозировании доходов.

«Негативный прогноз отражает общий негативный прогноз по рейтингам Украины. Он может быть пересмотрен в случае, если общий прогноз по Украине будет изменен на «стабильный». В то же время, дальнейшее снижение рейтинга Крыма возможно в случае снижения республиканских доходов и сложностей с долговыми выплатами в июне 2014 года», - сказано в релизе агентства.

Ранее Standard & Poor's Ratings Services подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне «В-» с негативным прогнозом.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Прогнозы по рейтингам - негативные.

Вслед за снижением суверенных рейтингов агентство пересмотрело рейтинги и прогнозы для Киева, Днепропетровска, Ивано-Франковска, Крыма, а также для ряда компаний.