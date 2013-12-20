Эксперт: долг по российскому кредиту нужно оговаривать в проекте бюджета-2014

Вопрос возвращения долгов по займу Российской Федерации, выданному Украине в обмен на украинские евробонды, должен проговариваться в рамках подготовки проекта госбюджета на 2014 год, сообщил в ходе пресс-конференции руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.

«Если действительно Россия дает деньги взаймы на 2-3 года, это означает, что уже с 2015 года, в 2016-м и 2017-м годах деньги надо будет возвращать. Значит, это нужно учитывать уже в бюджете на 2014 год и говорить о целенаправленной программе возврата долга», - сказал эксперт.

При этом он подчеркнул, что наличие российских денег не разрешит фундаментальных проблем в Украине. «Этими деньгами мы закрываем какие-то дырки. Но деньги краткосрочные, а значит, в 2014 году вряд ли будут какие-то существенные изменения. Все-таки год предвыборный, а, значит, уже сейчас бюджет несет в себе признаки предвыборного года», - отметил Бураковский.

Он также выразил опасения, что снижение цены на российский газ также может оказаться не столь полезным для Украины. «Газ стал дешевле, но это ведет к уменьшению стимула для использования альтернативного топлива – такого как уголь. В этом случае, нужно считать насколько это угнетает экономику страны», - обратил внимание эксперт.

Читайте также: Путин расставил капканы для властей Украины - Чалый

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долл.

Путин уточнил, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния в объеме 15 млрд долл.

В то же время, опрошенные УНИАН эксперты утверждают, что соглашение о предоставлении Украине правительством Российской Федерации 15 млрд долл. в обмен на государственные долговые бумаги влечет за собой рост государственного долга Украины и концентрацию его значительной части в руках одного кредитора – России, что, в свою очередь, ставит под угрозу национальную безопасность.

19 декабря Кабинет министров Украины в рамках выполнения соглашений с Российской Федерацией о предоставлении Украине финансового ресурса в объеме 15 млрд долл. в обмен на украинские суверенные евробонды одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.