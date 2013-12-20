Прибыль банков Украины в январе-ноябре снизилась в 1,8 раза

Прибыль банков Украины в январе-ноябре 2013 года составила 2,4 млрд грн, говорится в сообщении Национального банка Украины.

По информации НБУ, показатель прибыли банков Украины в январе-ноябре 2013 года в 1,8 раза меньше показателя за аналогичный период 2012 года в 4,4 млрд грн.

Согласно сообщению, в январе-ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года доходы банков выросли на 10% – до 151,1 млрд грн, расходы – на 11,8%, до 148,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банков Украины в январе-октябре 2013 года составила 2,1 млрд грн, что на 1,7 млрд грн, или в 1,8 раза, меньше показателя за аналогичный период 2012 года в 3,8 млрд грн.

По итогам 2012 года банки получили прибыль в размере 4,899 млрд грн против 7,7 млрд грн убытка в 2011 году.