Эксперты: Кабмин завысил на 30-100 млрд грн доходы бюджета-2014

Законопроект о государственном бюджете Украины на 2014 год, представленный Кабмином на рассмотрение Верховной Рады 19 декабря, завышен в части доходов на сумму 30-100 млрд грн, полагают эксперты.

«Бюджет-2014 верстается из расчета ВВП в объеме 1,653 трлн грн, что означает рост номинального ВВП почти на 14%. Данный прогноз представляется нам сильно завышенным и превышает наши ожидания на 90 млрд грн», - говорится в отчете «Альфа-Банка» (Украина), текстом которого располагает УНИАН. По мнению экспертов банка, недополученные доходы 2014 года по отношению к плану потенциально составляют около 30 млрд грн.

«Дефицит госбюджета Украины в 2014 году наверняка существенно превысит плановый (59,5 млрд грн, или 3,8% ВВП). Не исключено, что в течение года бюджет будет скорректирован в сторону дальнейшего раздувания расходной части», - говорится в отчете.

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«Бюджетный прогноз по ВВП Украины - 1,653 трлн грн при инфляции 4,3% и приросте реального ВВП 3%. То есть, в Кабмине исходят из 1,539 трлн грн номинального ВВП в текущем году. Интересно, бюджет какой страны там составляли или на какой планете они живут? В реальности номинальный ВВП по итогам 2013 года составит примерно на 100-120 млрд грн меньше», - написал на своей странице в социальной сети Facebook управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман. По его словам, в связи с таким недовыполнением «бюджетных планов» в текущем году потери бюджета составят порядка 30-40 млрд грн.

Эксперт отметил, что на следующий год МВФ прогнозирует номинальный ВВП Украины в размере 1,486 трлн грн, что на 167 млрд меньше бюджетного прогноза. «Такая разница формирует скрытый дефицит бюджета на 2014 год в сумме еще порядка 50 млрд грн. Добавьте к этому запланированный дефицит 64 млрд грн и дефицит НАК «Нафтогаз Украины» в размере почти 15 млрд грн (даже несмотря на ожидающееся снижение цен на российский газ – очень может быть, что в этом бюджете еще не нашли отражения последние договоренности с Россией), а также инвестиции в УБРР на 5 млрд грн. И получим в итоге потенциальный дефицит 134 млрд грн, или 9% реально ожидающегося ВВП», - добавил Найман. Он полагает, что этот дефицит будет покрыт поступлениями от приватизации только частично, и с учетом экономической ситуации в мире и Украине такой бюджет выглядит «опасно ирреалистично».

«Внесенный проект бюджета на 2014 год не имеет источников поступлений на 100 млрд грн. При этом принят закон о прекращении снижения ставок налогов, повышены акцизы, увеличены многие ресурсные платежи и остановлены законы, предусматривающие рост отдельных социальных выплат», - говорится в сообщении пресс-службы «УДАРа» со ссылкой на народного депутата Виктора Пинзеника. По его словам, чрезвычайно сложная ситуация с государственными финансами не подтолкнула правительство хотя бы к попытке прекратить крайне опасную политику жизни в долг, с постоянно растущей бюджетной дырой.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 19 декабря представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3% и рост ВВП — 3%, номинальный ВВП - 1 трлн 653 млрд грн, доходная часть сводного госбюджета — 498,9 млрд грн, общий фонд госбюджета — 389,7 млрд грн, дефицит бюджета на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП. Предусматривается, что Пенсионный фонд получит из бюджета 87,4 млрд грн. Прогнозируется доход от приватизации 17 млрд грн. Также “Нафтогазу” на покрытие разницы в тарифах предусматривается выделить 14,9 млрд грн.

Верховная Рада приняла постановление “Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год”, согласно которому рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года.