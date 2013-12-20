Арбузов: российские деньги пойдут на пополнение золотовалютных резервов

Средства, привлеченные у Российской Федерации посредством выпуска евробондов Украины, будут направлены на повышение объемов золотовалютных резервов Украины и укрепление экономики страны, сообщил в ходе общенационального круглого стола «Объединим Украину» первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов.

«Средства пойдут на пополнение золотовалютных резервов и общее укрепление экономики. Плюс они снизят общую стоимость заимствований для коммерческого сектора», - сказал Арбузов.

При этом он уточнил, что одна лишь возможность осуществления заимствований позволила Украине привлекать других инвесторов - не только российских. «Мы же не будем брать деньги только в России. Мы сегодня уже имеем падение на 30% стоимости всех наших заимствований. Мы уже получили результат», - сказал первый вице-премьер.

Он добавил, что Украина уже ведет переговоры с другими инвесторами. «Сегодня мы ведем еще три разговора с инвесторами. И это явно польза. Однозначно», - сказал Арбузов.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве после заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долл.

19 декабря Кабинет министров Украины в рамках выполнения соглашений с Российской Федерацией о предоставлении Украине финансового ресурса в объеме 15 млрд долл. в обмен на украинские суверенные евробонды одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.

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