Экономика Великобритании выросла на 1,9%

Экономика Великобритании восстанавливается намного быстрее, нежели показывали предварительные данные.

В годовом выражении показатель вырос на 1,9%, предварительные данные предполагали рост на 1,5%. При этом эксперты не предполагали пересмотра показателя, сообщают Вести.ru.

Рост показателя по сравнению с III кварталом составил 0,8%. Несмотря на рост в III квартале, экономический рост остается ниже докризисного уровня в 3,3%.

Согласно прогнозу CBI ВВП Великобритании увеличится в 2013 г. с 1% до 1,2%. В 2014 г. показатель вырастет от 2% до 2,3%, увеличение может произойти в личных доходах, сфере бизнеса и в инвестициях в жилищном строительстве.