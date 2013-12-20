Просроченная задолженность по банковским кредитам в ноябре снизилась на 3,5%

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем снизился на 3,46%, или на 2,660 млрд грн, - до 74,155 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, по итогам января-ноября по сравнению с началом текущего года рост просроченной задолженности составил 2,25%, или 1,635 млрд грн.

По информации НБУ, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов по итогам ноября текущего года составила 8,33%, что на 0,51 п.п. меньше, чем по итогам предыдущего месяца. В ноябре банки увеличили объем предоставленных кредитов на 2,47%, или 21,431 млрд грн, - до 889,938 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем вырос на 2,9%, или на 2,134 млрд грн, - до 76,815 млрд грн.

В 2012 году объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.