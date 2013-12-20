Украине нельзя было откладывать выпуск евробондов - премьер Ирландии

Брюссель. Премьер-министр Ирландии Энда Кенни заявил, что Украина находится в очень затруднительной финансовой ситуации из-за высоких цен на российский газ и что выпуск украинских евробондов на бирже в Дублине нельзя было откладывать надолго.

Об этом ирландский премьер сказал УНИАН в Брюсселе по окончании саммита 28 лидеров стран Европейского Союза, отметив, что пока не имеет полной информации о планах размещения на бирже Дублина украинских евробондов, которые Россия должна выпустить для предоставления Киеву кредита в 15 миллиардов долларов.

"Похоже на то, что Украина находится в очень затруднительной и тяжелой финансовой ситуации. И она хочет получить деньги от выпуска бондов. До сих пор она платит высокие цены за газ, который она получает из России», - сказал Энда Кенни и отметил: "И этот вопрос (выпуска евробондов) нужно было решать, не откладывая надолго".

О размещении евробондов на бирже в Ирландии сообщил на пресс-конференции в четверг в Москве российский Президент Владимир Путин. Выбор биржи в Ирландии, по словам Путина, это идея украинской стороны.

Размещение евробондов будет организовано компанией VTB Capital в пользу России. Российский Фонд национального благосостояния намерен инвестировать в украинские евробонды три миллиарда долларов в этом году и 12 миллиардов в следующем.

Россия планирует получить, по словам Президента Путина, ставку в 5%.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

Правительство Украины одобрило выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.

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