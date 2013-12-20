Fitch присвоил «Проминвестбанку» кредитный рейтинг «В-» с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило украинскому коммерческому банку «Проминвестбанк» долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте на уровне «В-» с негативным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«Оценка рейтинга отражает наше понимание того, сколь ограниченной является возможность «Проминвестбанка» получить поддержку от российского партнера - принадлежащего государству на 98,6% «Внешэкономбанка» (Рейтинг ВВВ\прогноз «стабильный»). В то же время, необходимость такой поддержки остается высокой в условиях общегосударственных рисков Украины, особенно обострившихся в последнее время», - говорится в сообщении Fitch.

При этом негативный прогноз, согласно сообщению, отражает общий негативный прогноз по кредитным рейтингам Украины в целом.

Как сообщал УНИАН, Fitch Ratings понизило суверенный долгосрочный рейтинг Украины до уровня «В-» с негативным прогнозом 8 ноября. По мнению агентства, Украина продолжает наращивать дефицит платежного баланса и искусственно сдерживать курс гривни, при этом приток внешнего капитала вряд ли компенсирует потерю объема резервов. В конце ноября агентство Fitch Ratings подтвердило негативный прогноз по суверенному рейтингу Украины.