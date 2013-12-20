Рада намерена смягчить налогообложение финансово-промышленных групп

Верховная Рада Украины намерена разрешить консолидированным группам налогоплательщиков (финансово-промышленным группам) не применять методы контроля за трансфертным ценообразованием при формировании налоговых обязательств по налогу на прибыль. Соответствующий законопроект №2737 был принят за основу 234 голосами парламентариев при необходимых 226 голосах.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, консолидированная группа налогоплательщиков может быть создана в случае, если один из участников такой группы прямо или опосредованно участвует в уставном капитале других участников в объеме не менее 70%. Создание консолидированной группы оформляется соглашением.

Группа может оформлять консолидированную декларацию по налогу на прибыль, в которую могут быть внесены, в том числе, отрицательные значения налоговых обязательств, однако лишь в том случае, если такое отрицательное значение фиксируется на протяжении незначительного времени - в частности, не более трех лет (1095 дней).

Кроме того, существуют и другие критерии, позволяющие компаниям формировать консолидированную группу. В частности, совокупная сумма налога на прибыль, уплаченная всеми участниками группы должна быть не менее 4 млрд грн в год, совокупный размер выручки от реализации товаров (работ и услуг) должен составить не менее 5 млрд грн, а совокупная стоимость активов – 10 млрд грн.

В то же время Комитет ВР по вопросам налоговой и таможенной политики предложил ко второму чтению внести изменения в законопроект и снизить порог совокупного размера прибыли для консолидированных налогоплательщиков до 500 млн грн, с 4 млрд грн. Это позволит расширить перечень компаний, пользующихся правом смягчения налогового контроля, до 10 крупнейших финансово-промышленных групп, работающих в Украине.

Как сообщал УНИАН, закон о трансфертном ценообразовании, предполагающий установление государственного контроля над формированием цен для экспортно-импортных операций крупных налогоплательщиков и упраздняющий возможность вывода прибыли в страны с низкой ставкой налогообложения, был разработан и представлен Миндоходов совместно с компанией PriceWaterhouseCooper’s в декабре 2012 года. Данный закон был принят Верховной Радой летом 2013 года, а вступил в силу с 1 сентября 2013 года.

Ожидается, что введение норм этого закона позволит Украине дополнительно привлечь в государственный бюджет до 20 млрд грн в течение трех лет, а также построить в стране действенную систему контроля за трансфертным ценообразованием.

В сентябре 2013 года Миндоходов разработало пакет документов в рамках формирования нормативной базы в сфере трансфертного ценообразования.