ВВП США в третьем квартале вырос на 4,1%

Реальный рост ВВП США в третьем квартале 2013 года, согласно третьей, окончательной оценке, составил 4,1% в годовом выражении, говорится в пресс-релизе Бюро экономического анализа министерства торговли США, передает Прайм.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, не ожидали изменений по сравнению со второй оценкой в 3,6%. В первом квартале текущего года экономика США увеличилась на 1,1%, во втором — на 2,5%.

Рост ВВП в минувшем квартале обусловлен, прежде всего, положительной динамикой потребительских расходов, а также увеличением инвестиций, госрасходов на уровне штатов и объемов экспорта, отмечается в сообщении ведомства. В то же время негативное влияние оказало сокращение расходов на федеральном уровне.

Реальные темпы роста потребительских расходов в третьем квартале ускорились, по третьей оценке, до 2% с 1,8% в предыдущем квартале (1,4% по второй оценке). Экспорт товаров и услуг увеличился на 3,9% после роста на 8% по итогам второго квартала. При этом реальный импорт товаров и услуг вырос лишь на 2,4%, тогда как кварталом ранее рост составил 6,9%.

ВВП (совокупная стоимость товаров и услуг, созданных внутри страны) является одним из основополагающих и всеобъемлющих макроэкономических показателей. Данные по ВВП США ежемесячно публикуются Бюро экономического анализа как в номинальных, так и в реальных (с учетом инфляции) ценах. Доклад о ВВП рассчитывается по кварталам и впервые публикуется в конце следующего за каждым кварталом месяца, после чего первоначальная оценка еще дважды пересматривается по истечении месяца.