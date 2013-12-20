Рыбак предлагает подписать ассоциацию с Евросоюзом без зоны свободной торговли

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак не считает, что Украина получила скидку на газ и кредит от России из-за братских отношений, как об этом накануне заявлял на пресс-конференции Владимир Путин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак заявил после общенационального круглого стола «Объединим Украину».

“Братские отношения — это когда мы с вами братья и я вынимаю деньги и даю вам как брату. А когда дают кредит под проценты, которые нужны отдавать, то это экономические отношения между государствами. Но хотим мы или нет, существуют многолетние отношения между нашими государствами”, - сказал Рыбак.

Рыбак добавил, что Украине не следует игнорировать российский рынок, несмотря на то, что европейский рынок значительно больше.

“То, что сделано в России, я рассматриваю с точки зрения рабочих мест. Это хорошо. Но нам нужны рынки значительно больше и это европейские рынки. Но, чтобы выйти на них, нам нужна модернизация нашей промышленности. Пока наши товары берет Россия. Нам нужно работать над качеством и стандартами наших товаров”, - сказал Рыбак. Он не исключил, что евроинтеграцию можно возобновить, подписав сначала лишь политическую составляющую Соглашения об ассоциации.

Кроме того, он добавил, что не видит опасности в том, что цена российского газа будет пересматриваться ежеквартально. Он сказал, что через 2, максимум 4 года Украина сможет уменьшить свою зависимость от России в газовом вопросе.

“Мы будем независимы ни от кого. У нас есть запасы угля на 500 лет. Начнем добывать сланцевий газ, перерабатывать уголь на газ и мы будем независимы”, - сказал председатель ВР.

Комментируя вчерашнее голосование в парламенте об отмене ответственности участников массовых акций, где за этот законопроект голосовали и власть, и оппозиция, Рыбак заявил, что это было ситуативное голосование власти и оппозиции.

“Были очень трудные переговоры. Я считаю, что это было ситуативно”, - сказал он.

Вместе с тем он признал, что Майдан на сегодняшний день также является субъектом политики в Украине и он также принимает участие в политическом процессе.

“Сегодня существует вопрос взаимоотношений Майдана и власти, оппозиции и власти. И нужно собираться за “круглым столом” и договариваться. Другого пути нет. Потому что люди сейчас совершенно другие, чем были в Советском Союзе”, - сказал председатель ВР.

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