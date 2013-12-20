«Метинвест» за 9 месяцев увеличил прибыль на 8,2%

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу СКМ, за январь-сентябрь 2013 года увеличила чистую прибыль на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 463 млн долл.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, подготовленном на основании предварительных финансовых результатов.

Согласно сообщению, выручка предприятия в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилась на 0,3% - до 9,805 млрд долл.

Показатель, равный объему прибыли до вычета процентов, уплаты налогов и амортизационных отчислений (EBITDA), «Метинвеста» за январь-сентябрь 2013 года увеличился на 17,5% - до 1,809 млрд долл.

Рентабельность EBITDA в январе-сентябре 2013 года увеличилась до 18% против 16% в аналогичном периоде 2012 года.

Капитальные инвестиции компании за первые 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизились на 24,6% - до 426 млн долл.

Согласно сообщению, общий объем заемных средств «Метинвеста» по состоянию на 30 сентября 2013 года сократился на 13%, и составил 3,720 млрд долл. Также чистый долг группы сократился на 15,3% - 3,173 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, компания «Метинвест» в середине ноября привлекла предэкспортную кредитную линию на сумму 300 млн долл. сроком на пять лет, которая будет направлена на финансирование программы капитальных инвестиций «Метинвеста» и общих корпоративных целей.

Справка УНИАН. «Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.

Компания «Метинвест» в 2012 году получила чистую прибыль в размере 435 млн долл., что на 77% меньше, чем годом ранее.