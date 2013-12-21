Модный дом Prada выходит из офшоров и вернет налоги за десять лет

Акционеры модного дома Prada выводят бизнес из офшорных юрисдикций, указано в сообщении компании, размещенном на Ирландской фондовой бирже, передает ИТАР-ТАСС.

В соответствии с договоренностями между владельцами модного дома и налоговой службой Италии Prada Holding B.V. и входящие в ее структуру активы, которые сейчас зарегистрированы в Нидерландах и Люксембурге, будут переведены в Италию. Компании начнут работать в соответствии с национальным законодательством, это упростит структуру собственности модного дома, указано в сообщении Prada.

Кроме того, Prada взяла на себя обязательство выплатить в бюджет Италии сумму, соответствующую налоговым обязательствам, которые возникли бы, если вся цепочка компаний, контролирующих модный бизнес, в течение десяти лет работала бы в согласно итальянским законам.

80% акций модного дома Prada принадлежит семье Прада, бизнесом управляет Миучча Прада в должности исполнительного директора.