Польские банки сократили чистую прибыль на 2,5%

Варшава. Работающие в Польше банки за первые три квартала текущего года получили 3,9 млрд долл. чистой прибыли, что на 2,5% меньше показателя за первые девять месяцев прошлого года. Об этом свидетельствуют обнародованные сегодня данные польского Главного управления статистики (GUS).

За первые три квартала текущего года чистую прибыль получили 625 банков против 17, получивших убытки.

Выручка от банковской деятельности снизилась за этот период на 6,5% до 13,8 млрд долл., в том числе процентные доходы уменьшились на 7,6% - до 8,3 млрд долл., а от комиссий - на 1,1% - до 3,5 млрд долл. (1 долл. = 3 злотых)

Операционная прибыль снизилась на 3,7% - до 4,8 млрд долл.

В то же время активы банков на конец сентября текущего года составили около 475 млрд долл., что на 7% больше, чем годом ранее.

Собственный капитал банков вырос почти на 5% - до 50 млрд долл.

По данным GUS на конец сентября т.г., около 90% работающих в Польше банков являются кооперативными, более 85% частных банков контролируют иностранные инвесторы.

Как сообщал УНИАН, работающие в Украине банки за первые десять месяцев текущего года заработали 2,4 млрд гривен, или 300 млн долл., что в 1,8 раза меньше, чем годом ранее.

В то же время они нарастили выручку на 10% до 151,1 млрд гривен, или 18,9 млрд долл. (по текущему курсу НБУ).