Бойко рассказал, чем власть не устроил кредит МВФ

Международный валютный фонд предлагал Украине выделить кредит под 4% годовых и с условием повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 80% за два года.

Об этом вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявил в прямом эфире программы «ШустерLive» на телеканале «Интер».

При этом он отметил, что из-за того, что условия МВФ были неприемлемыми, было принято решение воспользоваться российским предложением по выкупу евробондов на 15 млрд долларов.

«Было принято решение (17 декабря – УНИАН) о выделении нам кредита на условиях, примерно соответствующих условиям, которые предлагал МВФ. Мы берем кредит под 5% годовых, МВФ нам предлагал под 4%. Однако условием кредита МВФ было повышение коммунальных тарифов на 40% в первый год и 40% во втором, и ликвидация фиксированного курса гривни. Правительство сочло, что условия российского кредита более приемлемы, поскольку не отягощают экономику», - отметил Бойко.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве в ходе заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долларов за тысячу кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долларов. Эти бумаги будут иметь листинг на Ирланской фондовой бирже. Менеджером выпуска евробондов стал российский ВТБ.

После этого правительство Украины одобрило выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на 3 млрд долларов и ставкой доходности 5%. Процентный доход по облигациям будет выплачиваться ежегодно 20 июня и 20 декабря, начиная с 20 июня 2014 года.

Погашение и обслуживание облигаций осуществляется за счет средств, предусмотренных законом о государственном бюджете на соответствующий год для погашения и обслуживания государственного долга.

Опрошенные УНИАН эксперты считают, что соглашение о предоставлении Россией 15 млрд долларов в обмен на государственные долговые бумаги влечет за собой рост государственного долга Украины и концентрацию его значительной части в руках одного кредитора, что, в свою очередь, ставит под угрозу национальную безопасность.

Привлечение российских финансовых ресурсов также лишает украинские власти мотивации проводить дальнейшие переговоры с пока еще крупнейшим кредитором страны - МВФ. Для многих зарубежных инвесторов сотрудничество официального Киева с МВФ было важным знаком сохранения здоровой экономической политики страны.

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