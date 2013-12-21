Пинзеник: к концу следующего года долг Украины достигнет 700 млрд грн

Политика украинской власти приведет к росту долга Украины до 700 млрд грн к концу 2014 года.

Об этом заявил в эфире программы «ШустерLive» на телеканале «Интер» народный депутат от «УДАРа» Виктор Пинзеник, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «УДАР».

Он отметил, что сегодня получение кредита в размере 15 млрд долларов от России власти Украины пытаются представить обществу как большую победу.

«Мне так хочется подготовить проект указа следующего содержания: За выдающийся вклад в серьезное наращивание долговой петли Украины и ее граждан присвоить звание «Герой Украины». И дальше список приложить. Мне рыдать от этого хочется», - сказал Пинзеник.

По его словам, власть Украины прибегает к ужасным шагам. «Министерство финансов осуществило займ 184 млн. долларов на 8 дней, 50 млн. евро на 6 дней», - сообщил Пинзеник.

Он призвал правительство прекратить наращивать долги. «В начале 2008 года долг Украины составлял 89 млрд грн. Сегодня - 550 млрд, а по моим прогнозам, с учетом того бюджета, который будет принят, к концу следующего года долг Украины достигнет 700 млрд грн», - заявил Пинзеник.

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