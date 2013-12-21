Азаров: У Украины сейчас нет необходимости в средствах МВФ

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что сегодня Украина не нуждается в кредите МВФ, однако не исключил, что если фонд смягчит условия предоставления средств, то переговоры о продолжении сотрудничества будут продолжены. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы Шустер Live на телеканале Интер.

«Во-первых, у нас сейчас нет необходимости никакой обращаться за кредитом в МВФ. Во-вторых, у нас появились сильные позиции для переговоров с ними. Посмотрим, как пойдут переговоры», - сказал премьер.

Он отметил, что позиции Украины в переговорах укрепились в частности в результате договоренностей с РФ о снижении цены газа.

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