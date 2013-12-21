Власть планирует получить на 1 млрд долл больше инвестиций благодаря соглашению с РФ

Украина планирует получить на 1 млрд долл больше инвестиций благодаря подписанному соглашению с Россией.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в прямом эфире программы Шустер Live на телеканале Интер.

«Что нам дало соглашение с Россией? Минус в торговле с ЕС остался. Точно также остались платежи по внешним долгам, они никуда не делись. Но за счет того, что мы выровняли свою ситуацию уже сейчас мы планируем получить почти на 1 млрд долл больше инвестиций - 6 (млрд долл - УНИАН)», - сказал Азаров.

Он также подчеркнул, что выравнивается товарооборот со странами Таможенного союза. Кроме того, по словам Азарова, будет реализован ряд двусторонних проектов в кооперации.

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