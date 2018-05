Deutsche Bank заплатит американскому регулятору 1,9 млрд долл.

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank заплатит 1,9 млрд долл. (1,4 млрд евро) американскому регулятору в рамках урегулирования дела по ипотечным кредитам, сообщают Вести.ru.

Федеральное агентство по финансированию жилья (Federal Housing Finance Agency) обвинило банк в том, что он ненадлежащим образом раскрывал информацию по ипотечным ценным бумагам, проданным Fannie Mae (FNMA) и Freddie Mac (FMCC) в период с 2005 по 2007 годов.

Данный штраф станет крупнейшим в истории Deutsche Bank.

Ранее по аналогичному делу Bank of America выплатил 864 млн долл. в качестве компенсации за убытки по ипотечным кредитам, проданным правительству подразделением банка Countrywide Financial. Банк Wells Fargo & Co. также выплатил Федеральному агентству по финансированию жилья 335 млн долл.

Министерство юстиции США несколькими месяцами ранее начало расследование в отношении Bank of America, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland, UBS и Wells Fargo.