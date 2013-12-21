Премьер: если бы ЕС предложил Украине 20 млрд долл., ассоциация уже была бы подписана

Если бы Европейский союз сразу предложил Украине 20 млрд долл, Соглашение об ассоциации уже было бы подписано.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в прямом эфире программы Шустер Live на телеканале Интер.

«Соглашение об ассоциации – это еще не Европейский союз. Это колоссальная работа. И мы видим риски в этой работе… Решение надо принимать, исходя не из того, что нам хочется, а из реалий… Если бы от европейской стороны была помощь 20 млрд долл, чтобы негативные риски преодолеть. Если бы нам четко сказали, что «да, мировой экономический кризис», никто ж не отрицает, что украинская экономика зависима от внешних рынков… И, прежде всего, перед руководством страны стояла задача – не допустить обвала, не допустить кризис. Мы его не допустили. Если бы нам Европейский союз предложил такие условия, было бы подписано Соглашение об ассоциации, и мы бы сейчас рассуждали, как эти 20 млрд направить на инвестиции», - сказал Азаров.

Он выразил убеждение, что этот момент рано или поздно наступит. Но сейчас, по словам Азарова, «диктовать Украине, указывать ей подписывать Соглашение» или нет, не стоит.

«Подписывать Соглашение. А дальше что? Рай.. или что происходит? А ведь закрытие границы с нашими восточными соседями реальное, и вы видели, что происходило в этом году: когда громадные очереди из фур на границе выстраивались, когда заводы закрывались… Что хотели доводить нашу страну до коллапса? Или может наши трубы ЕС закупил бы?.. Мы это предлагали, но никто не купил. Поэтому решение (о приостановке Соглашения с ЕС – УНИАН) было вынужденным. Пройдет время, все успокоится, и будем работать дальше по подписанию Соглашения», - заявил Азаров.

Также, Азаров опровергает информацию издания Financial Times, которая ссылаясь на источник сообщила о том, что Европейский Союз перед саммитом в Вильнюсе соглашался выделить 20 миллиардов евро финансовой помощи Украине в случае подписания соглашения об ассоциации.

Он сообщил, что перед подписанием получал неофициальную информацию о готовности ЕС выделить такие средства, однако еврокомиссар по расширению и политике соседства Штефан Фюле не подтвердил ее в телефонном разговоре.

«Я не помню, что такое обещание было», - сказал еврокомиссар, сообщил Азаров.

Премьер также подчеркнул, что ЕС не мог принять решение о выделении средств без внесения их в расходную часть бюджета ЕС.

«Никто из ответственных лиц ЕС даже близко не захотел слышать об этой цифре», - отметил Азаров.

При этом премьер сообщил, что намерен направить в издании Financial Times запрос в связи с публикацией.

"Я завтра же напишу запрос и попрошу, чтоб эта газета сослалась на реального источника", - заявил Азаров.