Азаров: средства от выкупа Россией евробондов покроют бюджетные затраты до февраля

14:50, 21 декабря 2013
Финансы
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Средства от выкупа Россией украинских евробондов на 3 млрд долл. покроют бюджетные затраты вплоть до февраля 2014 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире программы Шустер Live на телеканале Интер.

«Первый транш в 3 миллиарда будут направлены прежде всего на реализацию, у нас есть еще внешние платежи и конечно есть и зарплаты, пенсии социальные выплаты. Все эти 3 миллиарда уйдут на то, чтоб мы могли спокойно профинансировать все свои затраты декабря, января и даже части февраля. В феврале думаю, что ситуация начнет выправляться», - сказал Азаров.

При этом он отметил, что погашать долги за газ перед "Газпромом" этими средствами не планируется, поскольку достигнута договоренность об отсрочке погашения долга.

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