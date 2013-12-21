Обама не собирается обсуждать с Конгрессом вопрос о поднятии потолка госдолга

Президент США Барак Обама считает, что вопрос с поднятием потолка госдолга не подлежит обсуждению. "Мы не собираемся обсуждать с Конгрессом вопрос об оплате счетов", - заявил Обама в пятницу на пресс-конференции. По его словам, "это ответственность Конгресса, часть его работы". "Я рассчитываю, что конгрессмены ее выполнят", - сказал президент.

Вместе с тем Обама подчеркнул готовность "вести переговоры с законодателями по любым вопросам, которые они хотят решить", передает ИТАР-ТАСС.

В четверг министр финансов Джейкоб Лью объявил о том, что правительство США к концу февраля следующего года исчерпает ресурсы, необходимые для выполнения финансовых обязательств. С таким предупреждением Лью обратился в письме к лидерам Конгресса.

Министр призвал законодателей к указанному сроку принять законопроект о повышении потолка государственного долга. В противном случае США будет грозить технический дефолт по долговым обязательствам.

Октябрьский бюджетный кризис в США завершился принятием Конгрессом законопроекта, который предусматривает восстановление бюджетных ассигнований на полноценную работу федеральных министерств и ведомств до 15 января и такое повышение потолка госдолга, которое позволит США продолжить заимствования до 7 февраля. На тот момент в соответствии с действующим в стране законом потолок госдолга был установлен на уровне 16,7 трлн долларов.