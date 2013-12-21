Переговоры между США и ЕС по свободной торговле завершатся к концу 2014 года

Переговоры между США и Евросоюзом по Трансатлантическому торгово-инвестиционному партнерству должны завершится в конце 2014 года. Об этом по завершении третьего раунда переговоров в Вашингтоне рассказал представитель европейский стороны Игнасио Гарсия Берсеро, передает ИТАР-ТАСС.

Состоявшиеся в столице США встречи он назвал успешными. "Обе стороны обозначили свою заинтересованность в обсуждаемых сферах", - сказал Берсеро. По его словам, на данном этапе обсуждались вопросы сотрудничества в сфере автомобильной, медицинской и текстильной индустрии, а также в области информационно-коммуникационных технологий.

США и Евросоюз рассчитывают за счет соглашения о зоне свободной торговли повысить объем своего суммарного ВВП на 100 млрд долларов в год. В настоящее время Вашингтон и Брюссель являются крупнейшими в мире торговыми партнерами, их товарооборот в прошлом году составил 646 млрд долларов.