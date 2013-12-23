МВФ может пересмотреть прогноз по росту американской экономики

Международный валютный фонд может пересмотреть прогноз по росту американской экономики в 2014 г.

По мнению экспертов, рост ВВП страны может оказаться более существенным, чем ожидалось ранее, сообщают Вести Экономика.

"В МВФ также приветствуют решение Федрезерва начать сокращение стимулирующих программ", - заявила глава фонда Кристин Лагард. Экономический рост ускоряется, безработица снижается, все это является серьезным поводом для улучшения прогноза по американской экономике.

"Поэтому нам придется пересмотреть свой прогноз", - заявила Лагард.

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Отмечают также улучшения в вопросе бюджета США. Республиканцы и демократы смогли договориться и согласовать бюджетные параметры на 2 года.

Бюджетный тупик, который в октябре привел к прекращению работы правительства, по мнению многих экспертов, мог привести к замедлению мировой экономики. Тогда МВФ прогнозировал рост ВВП США на 2014 год на уровне 2,6%.