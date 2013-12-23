Беларусь погасила 84,3 млн долл. долга по кредиту МВФ

Минск. Беларусь осуществила очередное в 2013 году погашение основного долга по кредиту Международного валютного фонда в размере 54,7 млн СДР (84,3 млн долл.).

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве финансов Беларуси.

«Беларусь во исполнение своих обязательств по кредиту стэнд-бай МВФ осуществила очередное погашение основного долга в размере 54,7 млн СДР (эквивалентно 84,3 млн долл.)», - говорится в сообщении.

Читайте также: Беларусь готова на любые шаги для нормализации отношений с ЕС - Лукашенко

Как сообщал УНИАН, Беларусь реализовала программу стэнд-бай, поддержанную кредитом МВФ на 3,5 млрд долл., в период с января 2009 по апрель 2010 года. Предыдущий платеж в адрес МВФ в размере 84,4 млн долл. Беларусь осуществила 23 октября 2013 года.

Напомним, наибольшие выплаты в 2013 году приходились на апрель, июнь и октябрь – в эти месяцы Беларусь должна была выплатить по 175 млн СДР (около 270 млн долл. по текущему курсу). Всего в 2013 году Беларусь должна вернуть МВФ 1,63 млрд долл.

В связи с завершением программы стэнд-бай в апреле 2010 года МВФ начал дополнительные консультации с Беларусью по оценке мер экономической политики и выработке предложений по повышению эффективности экономики страны. С 2011 года по март 2013 года Беларусь посетили четыре миссии МВФ для проведения постпрограммного мониторинга.

С 17 по 28 октября в Минске находилась миссия сотрудников Международного валютного фонда, возглавляемая Дэвидом Хофманом, для проведения пятого постпрограммного мониторинга белорусской экономики.