Нацбанк утвердил нового председателя правления «Платинум Банка»

Национальный банк Украины утвердил назначение Грегори Краснова на должность председателя правления «Платинум Банка», сообщил банк в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

«C 13 декабря 2013 года решением Комиссии Национального банка Украины Грегори Краснов утвержден на должность председателя правления «Платинум Банка», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, набсовет «Платинум Банка» 23 октября назначил Краснова председателем правления вместо уволенной по собственному желанию Елены Франковской, возглавлявшей правление банка 4 года. До согласования кандидатуры Краснова с Нацбанком должность председателя правления занимала Алена Петренко.

18 ноября завершена сделка по приобретению акций «Платинум Банка» фондом прямых инвестиций European Infrastructure Investment Company (“ЕIIC”, Люксембург), при этом новый состав акционеров и количество принадлежащих им акций не уточняется.

Справка УНИАН. «Платинум Банк» (ранее - «Международный ипотечный банк») работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу средних финансовых учреждений.

Уставный капитал банка, составляет 380,567 млн грн. За январь-сентябрь 2013 года полугодии банк получил прибыль в размере 21,112 млн грн.