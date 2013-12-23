Россия всегда сможет потребовать от Украины вернуть 15 млрд долл. – вице-премьер РФ Шувалов

Москва. Россия всегда сможет потребовать возвращения займа в 15 млрд долларов от правительства Украины - предоставление этих средств оформлено по самым жестким юридическим процедурам.

Об этом первый вице-премьер-министр РФ Игорь Шувалов сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Этот займ предоставлен так, что у нас всегда будут возможности требовать от украинского правительства погашения этого займа, и (он оформлен) по самым жестким юридическим процедурам. Это не просто договоренность между двумя минфинами, когда кто-то что-то кому-то дал. Это оформлено по очень жесткой процедуре, и Россия свои права в юридическом плане обеспечила», - сказал Шувалов, отвечая на вопрос о гарантиях того, что после получения 15 млрд долларов Украина через три месяца не подпишет Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Говоря о том, как правительство Украины поведет себя в будущем, Шувалов отметил, что действия России, наоборот, заложили основу для создания позитивных отношений в украинском обществе и руководстве, чтобы продвигать совместную повестку.

При этом Шувалов подчеркнул, что эти деньги не были лишними для российской экономики. «Деньги лишними не бывают», - заявил он.

Шувалов сообщил, что Россия с 2010 года объясняет украинцам, как построен Таможенный союз и какие в нем правила и нормы действуют.

По его словам, во время переговоров очень часто российские переговорщики слышали, что экономическое благополучие Украины лежит в сфере сотрудничества со странами Таможенного союза и СНГ, но ожидания в украинском обществе совершено иные – люди хотят сближения с Европой по стандартам жизни и политическим стандартам.

При этом Шувалов подчеркнул, что украинская сторона не могла объяснить, в чем смысл с экономической точки зрения сближения с ЕС.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Россия и Украина достигли договоренности о том, что РФ купит украинские евробонды на 15 млрд долларов, в том числе за счет средств Фонда национального благосостояния.

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия будет покупать бумаги Украины в 2013 и 2014 годах, в том числе уже до конца этой недели - на 3 млрд долларов. Силуанов подчеркнул, что приобретение этих облигаций - «даже более защищенный инструмент, чем межгосударственный кредит».

Организатором выпуска еврооблигаций Украины, который будет размещен на Ирландской фондовой бирже, выступит "ВТБ Капитал", подчеркнул Президент РФ Владимир Путин. По его словам, это было предложение украинской стороны, для России выбор организатора был непринципиален.

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые РФ планирует инвестировать в еврооблигации Украины, размещаются на коммерческих условиях с купоном 5%, подчеркнул российский Президент.

Это решение Путина вызвало неоднозначную реакцию в России.

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