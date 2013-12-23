Потребительское доверие в Италии снизилось хуже прогнозов

Индекс потребительского доверия в Италии в декабре снизился, свидетельствуют данные Национального статистического института Istat, пишут Вести.ru.

Значение индекса составило 96,2 пункта по сравнению с 98,2 пункта в ноябре. Результат оказался гораздо хуже прогнозов экспертов, которые ожидали роста показателя до 98,8 пункта.

Показатель за предыдущий месяц был пересмотрен в сторону понижения – 98,2 пунктами, хотя ранее сообщалось о росте до 98,3 пункта. В III квартале ВВП снизился по сравнению с предыдущим кварталом всего на 0,1%. Таковы предварительные оценки Национального статистического института Istat.

Экономика по сравнению с предыдущим кварталом остался неизменным, а по сравнению с III кварталом прошлого года снизился на 1,8%. Италия официально распрощалась с неприятным для экономики явлением - рецессией. Более того, правительство в шаге от того, чтобы превзойти свой собственный прогноз.

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