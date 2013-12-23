Украина получит от России первые 3 млрд долл. во вторник

Москва. Первый транш в размере 3 млрд. долл.от продажи России украинских евробондов Киев получит во вторник, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов журналистам.

"Сделка была завершена в пятницу, окончательное перечисление средств, по нашим оценкам, будет во вторник", — сказал Силуанов, передает РИА Новости.

По его словам, Россия не планирует продавать евробонды Украины, выкупленные на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"У нас срок инвестирования — два года. Было принято решение поддержать нашего соседа, наши предприятия через обеспечение товарооборота, взаимной торговли и сотрудничества", — сказал Силуанов, отвечая на вопрос, планирует ли Россия досрочно продавать евробонды Украины. "Торговать (евробондами) не будем", — уточнил он.

При этом он сообщил, что Правительство РФ сможет инвестировать не более 10% Фонда национального благосостояния (ФНБ) в ценные бумаги с более высоким риском, чем предусмотрено инвестдекларацией фонда.

"В текущем году в правила управления средствами ФНБ внесен ряд изменений, в том числе предусмотрена возможность инвестирования Минфином ограниченной части средств ФНБ — не более 10% — в долговые обязательства иностранных государств с более высоким уровнем доходности, риска, чем суверенные долговые обязательства, формирующие преобладающую часть инвестпортфеля ФНБ", — сказал Силуанов.

На заседании российско-украинской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.

Как заявлял украинский премьер-министр Николай Азаров, первый транш в размере трех миллиардов долларов, который получит Киев от покупки РФ украинских евробондов, правительство направит на социальные выплаты.