Золото дешевеет на опасениях дальнейшего сокращения объемов выкупа активов в США

Стоимость золота снижается в понедельник на фоне опасений относительно дальнейшего сокращения объемов QEIII Федрезервом США.

По состоянию на 13.15 мск февральский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex подешевел на 1 доллар, или на 0,08%, - до 1202,7 доллара за тройскую унцию, сообщает Прайм.

Федрезерв США 18 декабря объявил о сокращении объема программы QEIII на 10 миллиардов долларов ежемесячно, руководствуясь данными, свидетельствующими о восстановлении американской экономики.

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"Инвесторы избавлялись от своих золотых запасов на протяжении всего года, а после решения Федрезерва трейдеры начали избавляться еще активнее", - сказал главный инвестиционный стратег CITICS Futures Ван Сяоли агентству Bloomberg.