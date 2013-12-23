Россия по сути перевела Украину на "короткий поводок" - экс-глава Минфина РФ Кудрин

Экс-глава Минфина, председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин в целом поддерживает решение российских властей оказать помощь Украине, несмотря на высокую стоимость, но считает, что условия переговоров о возможном продлении льготных цен на газ и инвестировании средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в гособлигации Украины нужно будет ужесточить.

"В целом я поддерживаю меры по поддержке Украины, несмотря на то, что они несколько дороговаты для России, чем могли бы быть. Частично мы перекрываем эту недоработку правительства Украины и последствия этого политического кризиса", - заявил он на пресс-конференции в РИА Новости.

При этом он выразил обеспокоенность, что средства, полученные Украиной от России, будут направлены "на проедание". "Получается, что, судя по заявлениям, мы не ставим даже условий никаких. Надо представлять из каких ресурсов будут возвращаться эти средства. Если они будут направлены на проедание, то через два года нужен будет еще один транш", - не исключил он.

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Кудрин напомнил, что на фоне помощи Украине Минфин существенно смягчил условия инвестирования 10% объема средств ФНБ, что, в том числе отрицательно скажется на их доходности.

"Но в целом, я хочу сказать, что риски определенные есть по данным кредитам, но Россия, определив примерный временный период этих кредитов, как по газу, так и по срокам инвестирования ФНБ, по сути на "короткий поводок"перевела Украину", - считает Кудрин.

В дальнейшем, по его мнению, условия рефинансирования и продления льгот будут обсуждаться, по-видимому, уже с более жесткими условиями.

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