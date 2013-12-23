Национальная академия наук намерена просить Кабмин увеличить финансирование

Национальная академия наук (НАН) Украины обеспокоена недостаточным финансированием учреждения в 2014 году, в связи с чем научные сотрудники намерены просить правительство пересмотреть и увеличить суммы, заложенные в госбюджете, необходимые на минимальные научные потребности академии.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель профсоюза НАН Украины Анатолий Широков.

“Финансирование в 2014 году будет на уровне 2013 года - 2,6 млрд грн. Но в этом году у нас уже большая проблема. Мы обращались к правительству с просьбой увеличить бюджет академии минимум на 300-400 млн, однако никакого роста в бюджете на 2014 год мы не увидели. Мы не можем закрыть на это глаза, потому что с таким же бюджетом у нас в следующем году появляется такой же недостаток средств”, - сказал Широков.

По его данным, действующая власть в 2014 году планирует выделять средства преимущественно на функционирование правоохранительных органов, а не на развитие науки.

“Милиции прибавляют два миллиарда, СБУ - в два раза за пять лет увеличили финансирование... Это полицейское государство, где до науки, если честно, нет дела”, - сказал Широков.

Глава профсоюза отметил, что объема финансирования, заложенного в бюджете на следующий год, недостаточно для развития отечественной науки, поскольку более 90% денег уйдет на выплату зарплат работников учреждений, коммунальные платежи, а не на проведение научных исследований и закупку нового оборудования.

Кроме того, по его словам, в первом квартале 2014 года размер объема финансирования НАН Украины будет на 25% меньше, чем в январе-марте этого года и составит 467,1 млн грн.

“Мы получили письмо из Министерства финансов, где заложена цифра в 467,1 млн грн, что на 25,4% меньше, чем в соответствующий период прошлого года. Как мы будем выплачивать зарплату, оплачивать коммунальные платежи? Я уже не говорю про покупку реактивов и так далее”, - сказал он.

Широков также подчеркнул, что из-за недостаточного государственного финансирования Академия вынуждена сокращать количество работников, устанавливать неполную рабочую неделю, а также просить сотрудников идти в неоплачиваемые отпуска.

Как сообщал УНИАН, в апреле НАН Украины обращалась к правительству с просьбой дофинансировать минимальные научные потребности учреждения на сумму 304 млн грн. Из-за недофинансирования фонда заработной платы научным работникам пришлось в течение четырех-пяти месяцев работать четыре, а не пять дней в неделю.

Сотрудники академии отмечали, что недофинансирование научной отрасли ведет к свертыванию научных тем и опытных работ, что будет иметь непоправимые последствия для будущего развития Украинского государства.

Всего, по данным учреждения, за счет средств общего фонда госбюджета общий объем финансирования академии в 2013 году составил 2 млрд 662 млн грн, что составляет лишь 68% бюджетного запроса академии на этот год.

Справка УНИАН. Национальная академия наук Украины - высшая государственная научная организация Украины, основанная почти сто лет назад. Академия занимается исследованиями в области естественных, гуманитарных, общественных и технических наук. В структуру НАН Украины входит 174 института, в работе которых занято 45 тыс. человек.